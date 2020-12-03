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Вакцины от коронавируса могут стать доступны в ближайшие недели и месяцы, - ООН

Нью-Йорк, Четверг 03 декабря 2020 17:26
Вакцины от коронавируса могут стать доступны в ближайшие недели и месяцы, - ООН
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

В ООН считают, что различные образцы вакцины от коронавируса могут стать доступны уже в ближайшие месяцы. Все благодаря работе ученых со всего мира.

Об этом заявил генсекретарь ООН Антуниу Гутерреш.

Он отметил также, что миру еще годами и десятилетиями придется бороться с последствиями пандемии коронавируса.

"Благодаря работе и самоотверженности ученых и разработчиков всего мира вакцины могут стать доступны в течение ближайших недель и месяцев. Но не будем себя обманывать. Вакцина не может устранить ущерб, который останется на годы и даже десятилетия. Бедность растет, нависает угроза голода. Мы сталкиваемся с крупнейшей глобальной рецессией за восемь десятилетий", - сказал Гутерреш.

Ранее руководитель отдела по иммунизации при европейском отделении Всемирной организации здравоохранения Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех. По его словам, к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.

Напомним, в ВОЗ заявили, что получили данные о вакцине от Pfizer и BioNTech и рассматривает их на предмет "возможного включения в список для использования в чрезвычайных ситуациях" - эталона для стран, разрешающих национальное использование.

Позже региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге назвал перспективы вакцин против COVID-19 феноменальными и заявил, что они потенциально могут изменить "правила игры".

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