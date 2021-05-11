Facebook будет просить пользователей читать новости перед репостом

Социальная сеть Facebook будет просить своих пользователей читать новости перед репостом. Тестирование такой функции уже началось.

"С сегодняшнего дня мы тестируем способ сделать более информативным обмен новостными статьями. Если вы перейдете по ссылке на новостную статью, которую не открывали, мы покажем подсказку, побуждающую вас открыть ее и прочитать, прежде чем делиться ею с другими", - говорится в сообщении.

Предполагается, что пользователь сможет проигнорировать это предупреждение и все равно репостнуть статью, поскольку, например, уже мог прочитать ее в другом месте. Однако в компании полагают, что новая функция может стать сдерживающим фактором от рассылки низкокачественных материалов.