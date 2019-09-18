Facebook анонсировал независимый орган по жалобам пользователей

Facebook анонсировал независимый орган, что будет изучать жалобы на неправомерное удаление контента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что каждую жалобу будет рассматривать группа из 5 экспертов. Их решение будет обязательным для исполнения и должно вступать в силу как можно скорее.

"Их решения будут обязательны для исполнения. Однако контент можно будет не восстанавливать, если это нарушает закон", - говорится в сообщении.

Также соцсеть рассчитывает привлечь к этой деятельности около 40 экспертов. Имена первых участников группы, как ожидается, станут известны до конца текущего года. Их будут назначать на 3 года.

Единственным исключением служит ситуация, когда руководство Facebook сочтет, что восстановление контента будет означать нарушение законодательства.

По предварительной информации, основатель соцсети Марк Цукерберг впервые заявил о планах создать подобный орган в прошлом году. Ожидается, что он приступит к работе в начале 2020-го.

Напомним, Федеральная торговая комиссия Соединенных Штатов (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов за утечку данных консалтинговой компании Cambridge Analytica.

Как сообщало РБК-Украина, в 2018 году власти Великобритании оштрафовали Facebook на 644 млн долларов за поведение компании во время скандала с компанией Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей. Расследование Офиса комиссара информации показало, что в период с 2007 по 2014 годы Facebook предоставлял личные данные разработчикам приложений без согласия пользователей.