Facebook анонсував незалежний орган за скаргами користувачів

Фото: Facebook (з відкритих джерел)

Група експертів буде вивчати скарги на неправомірне вилучення з Facebook

Facebook анонсував незалежний орган, що буде вивчати скарги на неправомірне вилучення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, кожну скаргу буде розглядати група з 5 експертів. Їх рішення буде обов'язковим для виконання і має вступати в силу як можна швидше.

"Їх рішення будуть обов'язковими для виконання. Однак контент можна буде не відновлювати, якщо це порушує закон", - йдеться у повідомленні.

Також соцмережа розраховує залучити до цієї діяльності близько 40 експертів. Імена перших учасників групи, як очікується, стануть відомі до кінця поточного року. Їх будуть призначати на 3 роки.

Єдиним винятком служить ситуація, коли керівництво Facebook визнає, що відновлення контенту буде порушувати законодавство.

За попередньою інформацією, засновник соцмережі Марк Цукерберг вперше заявив про плани створити подібний орган у минулому році. Очікується, що він приступить до роботи на початку 2020-го.

Нагадаємо, Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) схвалила штраф для компанії Facebook в розмірі 5 млрд доларів за витік даних консалтингової компанії Cambridge Analytica.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2018 році влада Великобританії оштрафували Facebook на 644 млн доларів за поведінку компанії під час скандалу з компанією Cambridge Analytica і витоком даних користувачів. Розслідування Офісу комісара інформації показало, що в період з 2007 по 2014 роки Facebook надавав особисті дані розробникам додатків без згоди користувачів.