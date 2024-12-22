"Фабрика смерті": військовий та письменник Станіслав Асєєв відвідав в'язницю Седная у Сирії

Український військовий, письменник та колишній бранець Кремля Станіслав Асєєв відправився в Сирію. Там нещодавно повалили диктаторський режим Башара Асада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Асєєва в Facebook.
Як розповів Асєєв, в Сирії він, серед іншого, відвідав в'язницю Седная, яка, за його словами, є "масштабованою" в'язницею "Ізоляція", в якій на окупованому Донбасі бойовики та росіяни утримували та катували полонених.
"Коли вперше дізнався про цю фабрику смерті, вирішив, що обов'язково маю побачити на власні очі масштабовану "Ізоляцію". І ось я тут. Матеріал про подорож вийде згодом. Тема настільки об'ємна та унікальна, що навіть сама Седная лише частина близькосхідної мозаїки", - зазначив письменник.
Асєєв також подякував керівнику ГУР Кирилу Буданову, який, за його словами, допоміг з цією поїздкою в Сирію, спецпідрозділу розвідки, "чия географія роботи вражає та охоплює декілька континентів", а також українському посольству в Бейруті, яке забезпечило дипломатичну підтримку.
В'язниця Седная - це військова в'язниця в Сирії, створена диктаторським режимом Башарів ще в 1987 році. В'язницю, яка розташована всього за 30 кілометрів від Дамаска, називають символом жорстокості режиму через застосування до ув'язнених тортур, сексуального насилля та масових страт.
Наприкінці листопада опозиційні до режиму Башара Асада сили почали збройне повстання, в ході якого за кілька днів змогли дійти до столиці та взяти владу під свій контроль. Це повстання поклало край громадянській війні, яка тривала у Сирії понад 10 років.
Хоча в Росії і перебували підрозділи російської армії, але вони не допомогли режиму придушити повстання. Проте Москва прихистила Асада з його сім'єю після того, як вони втекли з Дамаска.
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