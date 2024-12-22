"Фабрика смерті": військовий та письменник Станіслав Асєєв відвідав в'язницю Седная у Сирії

Як розповів Асєєв, в Сирії він, серед іншого, відвідав в'язницю Седная, яка, за його словами, є "масштабованою" в'язницею "Ізоляція", в якій на окупованому Донбасі бойовики та росіяни утримували та катували полонених.

"Коли вперше дізнався про цю фабрику смерті, вирішив, що обов'язково маю побачити на власні очі масштабовану "Ізоляцію". І ось я тут. Матеріал про подорож вийде згодом. Тема настільки об'ємна та унікальна, що навіть сама Седная лише частина близькосхідної мозаїки", - зазначив письменник.

Асєєв також подякував керівнику ГУР Кирилу Буданову, який, за його словами, допоміг з цією поїздкою в Сирію, спецпідрозділу розвідки, "чия географія роботи вражає та охоплює декілька континентів", а також українському посольству в Бейруті, яке забезпечило дипломатичну підтримку.

В'язниця Седная - це військова в'язниця в Сирії, створена диктаторським режимом Башарів ще в 1987 році. В'язницю, яка розташована всього за 30 кілометрів від Дамаска, називають символом жорстокості режиму через застосування до ув'язнених тортур, сексуального насилля та масових страт.