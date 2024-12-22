"Фабрика смерти": военный и писатель Станислав Асеев посетил тюрьму Седная в Сирии

Как рассказал Асеев, в Сирии он, среди прочего, посетил тюрьму Седная, которая, по его словам, является "масштабированной" тюрьмой "Изоляция", в которой на оккупированном Донбассе боевики и россияне удерживали и пытали пленных.

"Когда впервые узнал об этой фабрике смерти, решил, что обязательно должен увидеть собственными глазами масштабированную "Изоляцию". И вот я здесь. Материал о путешествии выйдет позже. Тема настолько объемная и уникальная, что даже сама Седная лишь часть ближневосточной мозаики", - отметил писатель.

Асееве также поблагодарил руководителя ГУР Кирилла Буданова, который, по его словам, помог с этой поездкой в Сирию, спецподраздление разведки, "чья география работы поражает и охватывает несколько континентов", а также украинское посольство в Бейруте, которое обеспечило дипломатическую поддержку.

Тюрьма Седная - это военная тюрьма в Сирии, созданная диктаторским режимом Башаров еще в 1987 году. Тюрьму, которая расположена всего в 30 километрах от Дамаска, называют символом жестокости режима из-за применения к заключенным пыток, сексуального насилия и массовых казней.