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Ф'юрі зібрався втретє битися з жертвою Усика та Кличка

Фото: Тайсон Ф'юрі на боксерському троні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі нібито проведе третій бій проти колишнього володаря другорядних титулів Дерека Чісори, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри.

Про це розповів журналіст Майкл Бенсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter інсайдера.

Промоутер "Циганського Короля" Френк Воррен заінтригував трилогією двох британців. Щоправда, поки команди обох боксерів контракт на бій не підписали.

"Дерек може дати Тайсону більше, ніж Ентоні Джошуа. Я просто вважаю, що Ентоні вразливіший", – лаконічно заявив менеджер.

У разі підписання документів поєдинок Ф'юрі – Чісора в грудні стане третім в очному протистоянні боксерів. Вони зустрічалися в 2011 та 2014 рр. В обох боях переміг "Циганський Король" – за очками та на відмові співвітчизника.

Наприкінці вересня Чісора оголосив про завершення виступів у професіоналах. Останній бій він провів у липні, коли роздільним рішенням суддів переміг болгарина Пулєва. Упродовж кар'єри він зазнав поразок від Віталія Кличка та Олександра Усика.

Напередодні менеджер останнього анонсував старт підготовки українця до об'єднавчого бою з Ф'юрі. Усик готуватиметься до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в Штатах. Двобій може відбутися у лютому.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юріБокс