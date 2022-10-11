Фьюри собрался в третий раз сразиться с жертвой Усика и Кличко

Чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри якобы проведет третий поединок против бывшего обладателя второстепенных титулов Дерека Чисоры, недавно объявившего о завершении карьеры.
Об этом рассказал журналист Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter инсайдера.
Промоутер "Цыганского Короля" Фрэнк Уоррен заинтриговал трилогией двух британцев. Правда, пока команды обоих боксеров контракт на бой не подписали.
"Дерек может дать Тайсону больше, чем Энтони Джошуа. Я просто считаю, что Энтони более уязвим", – лаконично заявил менеджер.
В случае подписания документов поединок Фьюри – Чисора в декабре станет третьим в очном противостоянии боксеров. Они встречались в 2011 и 2014 гг. В обоих боях победил "Цыганский Король" – по очкам и на отказе соотечественника.
В конце сентября Чисора объявил о завершении выступлений в профессионалах. Последнее сражение он провел в июле, когда раздельным решением судей победил болгарина Пулева. На протяжении карьеры он потерпел поражение от Виталия Кличко и Александра Усика.
Накануне менеджер последнего анонсировал старт подготовки украинца к объединительному бою против Фьюри. Усик будет готовиться к поединку за звание абсолютного чемпиона мира в Штатах. Бой может состояться в феврале.
К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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