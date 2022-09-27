ua ru
Вт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переможений Усиком боксер несподівано оголосив про завершення кар'єри

Новость на русском →
Манчестер, Вівторок 27 вересня 2022 12:16
Переможений Усиком боксер несподівано оголосив про завершення кар'єри Фото: Дерек Чісора (праворуч) у компанії Ентоні Джошуа та Евандера Холіфілда (facebook.com/derekwarchisora)
Автор: Антон Федорців

Досвідчений британський боксер Дерек Чісора вирішив завершити виступи в ринзі після 15 років на професіональному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing on BT Sport.

38-річний британець на прізвисько "Війна" закінчив боксерську кар'єру. Останній бій він провів у липні, коли роздільним рішенням суддів переміг болгарина Кубрата Пулєва.

"Я завершив кар'єру. Чи це офіційно? Так, кар'єру я завершив", – лаконічно відповів Чісора на запитання про своє майбутнє після бою Джойс – Паркер.

Професіональна кар'єра британця розпочалася в 2007 році. На пік він вийшов на 2011-й, але впродовж двох років зазнав невдач у титульних боях. Зокрема, програв за очками Тайсону Ф'юрі, Віталію Кличку та Роберту Хеленіусу, а Девід Хей відправив Чісору в нокаут.

Перед перемогою над Пулєвим минулого літа британський боксер програв тричі поспіль. У жовтні 2020-го українець Олександр Усик побив "Війну" за одноголосним суддівським рішенням. Загалом Дерек Чісора провів 45 боїв у профі-рингу, в яких здобув 32 перемоги (23 – нокаутом) та зазнав 12-ти поразок.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни