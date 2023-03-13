Ф'юрі вигадав для Усика новий ультиматум: промоутер українця відреагував
Чергову дивну вимогу для проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександру Усику оголосив британський боксер Тайсон Ф'юрі. Команда українця розцінила її як спробу зірвати бій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.
"Циганський Король" запропонував підписати контракт на об'єднавчий бій без опції реваншу. 34-річний британець упевнений, що для визначення найсильнішого достатньо поєдинку 29 квтіня на "Вемблі".
"Як щодо того, щоб не було жодного ***ного пункту про право на реванш? Для нас обох. Давайте максимально підвищимо ставки. Ніколи не варто турбуватися про майбутнє і суми в доларах, які можна отримати після поразки", – заявив Ф'юрі.
На пропозицію чемпіона WBC відреагував промоутер Усика Олександр Красюк. Менеджер українського боксера розцінив нову ідею Ф'юрі, як спробу взагалі уникнути бою з володарем чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO.
"Як ми й передбачали, Пузо шукає шляхи, щоб втекти. Неможливо, щоб людина мала такий страх. Який сором. Дуже прикро за прихильників Ф'юрі", – написав Красюк у Instagram.
Раніше Всесвітня боксерська асоціація отримала повідомлення від команд Ф'юрі та Усика щодо домовленості про бій. Поєдинок повинен відбутися 29 квітня. Представники боксерів попросили додатковий час на оформлення всіх документів.
До слова, раніше Усик погодився на несправедливий розподіл гонорарного фонду бою.
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