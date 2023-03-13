Ф'юрі вигадав для Усика новий ультиматум: промоутер українця відреагував

Чергову дивну вимогу для проведення поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті Олександру Усику оголосив британський боксер Тайсон Ф'юрі. Команда українця розцінила її як спробу зірвати бій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена .

"Циганський Король" запропонував підписати контракт на об'єднавчий бій без опції реваншу. 34-річний британець упевнений, що для визначення найсильнішого достатньо поєдинку 29 квтіня на "Вемблі".

"Як щодо того, щоб не було жодного ***ного пункту про право на реванш? Для нас обох. Давайте максимально підвищимо ставки. Ніколи не варто турбуватися про майбутнє і суми в доларах, які можна отримати після поразки", – заявив Ф'юрі.

На пропозицію чемпіона WBC відреагував промоутер Усика Олександр Красюк. Менеджер українського боксера розцінив нову ідею Ф'юрі, як спробу взагалі уникнути бою з володарем чемпіонських поясів WBA, WBO, IBF та IBO.

"Як ми й передбачали, Пузо шукає шляхи, щоб втекти. Неможливо, щоб людина мала такий страх. Який сором. Дуже прикро за прихильників Ф'юрі", – написав Красюк у Instagram.

Раніше Всесвітня боксерська асоціація отримала повідомлення від команд Ф'юрі та Усика щодо домовленості про бій. Поєдинок повинен відбутися 29 квітня. Представники боксерів попросили додатковий час на оформлення всіх документів.