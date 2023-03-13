Фьюри придумал для Усика новый ультиматум: промоутер украинца отреагировал

Очередное странное требование для проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте Александра Усика объявил британский боксер Тайсон Фьюри. Команда украинца расценила его как попытку сорвать сражение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена .

"Цыганский Король" предложил подписать контракт на объединительной бой без опции реванша. 34-летний британец уверен, что для определения сильнейшего достаточно поединка 29 апреля на "Уэмбли".

"Как насчет того, чтобы не было никакого ***ного пункта о праве на реванш? Для нас обоих. Давайте максимально повысим ставки. Никогда не стоит беспокоиться о будущем и суммах в долларах, которые можно получить после поражения", – заявил Фьюри.

На предложение чемпиона WBC отреагировал промоутер Усика Александр Красюк. Менеджер украинского боксера расценил новую идею Фьюри, как попытку вообще избежать боя с обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO.

"Как мы и предполагали, Пузо ищет пути, чтобы сбежать. Невозможно, чтобы у человека был такой страх. Какой стыд. Очень обидно за поклонников Фьюри", – написал Красюк в Instagram.

Ранее Всемирная боксерская ассоциация получила уведомления от команд Фьюри и Усика о договоренности о бое. Поединок должен пройти 29 апреля. Представители боксеров попросили дополнительное время для оформления всех документов.