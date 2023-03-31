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Ф'юрі-старший "розкрив" таємницю зриву бою з Усиком: українець хотів іншого поєдинку

Фото: Олександр Усик не домовився про бій із Тайсоном Ф'юрі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Батько чемпіона світу за версією WBC Джон Ф'юрі звинуватив Олександра Усика в подвійній грі під час перемовин із його сином про об'єднавчий поєдинок у хевівейті. Український боксер нібито мав фінансово привабливішу пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.

Бій за титул абсолютного чемпіона планети, можливо, не відбувся з вини 36-річного українця. Він нібито паралельно вів переговори з екс-чемпіоном за версією WBC Деонтеєм Вайлдером.

"Це дивно, але я мав підозру, що їхній бій відбудеться в Саудівській Аравії. Вайлдер і Усик добрі друзі, тож я вважаю, що контракт вони вже підписали. Знаю, що претендентом номер один є Даніель Дюбуа, але я не здивуюсь, якщо йому та Френку Воррену заплатять трохи грошей, щоб відкласти бій з Усиком", – заявив Ф'юрі-старший.

Батько "Циганського Короля" також спростував інформацію про небажання його сина битися з українцем. Він переконаний, що зрив бою Усик – Ф'юрі спричинений лише тим, що аравійці запропонували більше призових за поєдинок українського боксера проти Вайлдера.

"Усик заробить до біса багато грошей. Для мене основа така, що Усик ніколи не хотів битися з Тайсоном. На бій з Вайлдером він мав кращу пропозицію від саудитів, тож ось що трапилося насправді", – резюмував Джон Ф'юрі.

Раніше команда Усика розпочала переговори з Дюбуа про поєдинок за титули WBA, WBO, IBF. Британський боксер став обов'язковим претендентом на перший пояс зі званням регулярного чемпіона світу. Рекорд Дюбуа – 19 перемог, 1 поразка.

До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

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