Ф'юрі презентував афішу наступного бою: хто суперник скандального боксера

Суперником "Циганського Короля", який уник поєдинку з Олександром Усиком, повинен стати Дерек Чісора. Бій двох британців відбудеться на "Тоттенхем Стедіум" на початку грудня.

"Давайте влаштуємо цей поєдинок. До зустрічі 3 грудня в Лондоні", – лаконічно написав Ф'юрі в соцмережах, додавши афішу майбутнього бою.

На початку тижня Чісора спростував інформацію про можливий третій поєдинок зі співвітчизником. 38-річний важковаговик назвав розмови про бій "чутками" та підтвердив наміри припинити виступи в ринзі.

Раніше промоутер Ф'юрі Френк Воррен заінтригував трилогією двох британців. Після підписання документів поєдинок Ф'юрі – Чісора в грудні стане третім в очному протистоянні боксерів. Вони зустрічалися в 2011 та 2014 рр. В обох боях переміг "Циганський Король" – за очками та на відмові співвітчизника.

На вихідних екс-чемпіон світу з боксу Вайлдер легко нокаутував фіна Хеленіуса в американському Брукліні. Переможець став претендентом на титул за версією WBC, який належить Ф'юрі.