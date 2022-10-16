Вайлдер нокаутував суперника в першому раунді та став претендентом на пояс Ф'юрі: відео

Колишній чемпіон світу з боксу Деонтей Вайлдер легко впорався з опором Роберта Хеленіуса на арені "Барклайс-центр" в американському Брукліні. Переможець став претендентом на титул за версією WBC.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

36-річний американець витратив усього раунд для перемоги. Досвідчений боксер увірвався у топ претендентів на бої з чинними чемпіонами в суперважкій вазі – Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком.

Вайлдер завершив двобій фактично першим акцентованим ударом. Хеленіус пішов в атаку на американця і, здавалося, загнав того в кут рингу. Проте, фін відкрився і пропустив потужний удар екс-чемпіона правою. Піднятися з підлоги опонент уже не зумів.

Для Вайлдера ця перемога стала 43-ю у професіональній кар'єрі. Двічі американський боксер програв Ф'юрі, а ще один їхній поєдинок завершився внічию. Вайлдер уже обрав бажаних суперників на майбутнє.

"Я готовий до будь-якого суперника – і Енді Руїса, і Усика. Погнали, Деонтей Вайлдер повернувся", – заявив американець у короткому коментарі на ринзі.

Раніше чемпіон WBC Ф'юрі вирішив провести поєдинок проти Чісори в грудні. Натомість наприкінці зими може відбутися об'єднавчий бій у хевівейті проти Усика. Українець готовий розпочати підготовку до поєдинку в США.