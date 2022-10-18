Британець на прізвисько "Війна" спростував бій із Ф'юрі

Сага з пошуками наступного суперника для чемпіона в хевівейті за версією WBC Тайсона Ф'юрі продовжується. Британський боксер Дерек Чісора, схоже, не вийде в ринг проти співвітчизника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на iFL TV .

38-річний боксер-важковаговик не битиметься з "Циганським Королем". Досвідчений британець спростував інформацію про можливий поєдинок.

"Я не битимуся. Це все чутки. Жодних контрактів я не отримав", – розповів у коментарі Чісора.

Раніше промоутер Ф'юрі Френк Воррен заінтригував трилогією двох британців. У разі підписання документів поєдинок Ф'юрі – Чісора в грудні стане третім в очному протистоянні боксерів. Вони зустрічалися в 2011 та 2014 рр. В обох боях переміг "Циганський Король" – за очками та на відмові співвітчизника.

Наприкінці вересня Чісора оголосив про завершення виступів у професіоналах. Останній бій він провів у липні, коли роздільним рішенням суддів переміг болгарина Пулєва. Упродовж кар'єри він зазнав поразок від Віталія Кличка та Олександра Усика.

На вихідних екс-чемпіон світу з боксу Вайлдер легко нокаутував фіна Хеленіуса в американському Брукліні. Переможець став претендентом на титул за версією WBC, який належить Ф'юрі.