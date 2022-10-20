ua ru
Чт, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ф'юрі презентував афішу наступного бою: хто суперник скандального боксера

Новость на русском →
Лондон, Четвер 20 жовтня 2022 13:11
Ф'юрі презентував афішу наступного бою: хто суперник скандального боксера Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі анонсував наступний поєдинок на 3 грудня і "засвітив" ім'я опонента. Вони вже двічі зустрічалися в ринзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.

Суперником "Циганського Короля", який уник поєдинку з Олександром Усиком, повинен стати Дерек Чісора. Бій двох британців відбудеться на "Тоттенхем Стедіум" на початку грудня.

"Давайте влаштуємо цей поєдинок. До зустрічі 3 грудня в Лондоні", – лаконічно написав Ф'юрі в соцмережах, додавши афішу майбутнього бою.

На початку тижня Чісора спростував інформацію про можливий третій поєдинок зі співвітчизником. 38-річний важковаговик назвав розмови про бій "чутками" та підтвердив наміри припинити виступи в ринзі.

Раніше промоутер Ф'юрі Френк Воррен заінтригував трилогією двох британців. Після підписання документів поєдинок Ф'юрі – Чісора в грудні стане третім в очному протистоянні боксерів. Вони зустрічалися в 2011 та 2014 рр. В обох боях переміг "Циганський Король" – за очками та на відмові співвітчизника.

Ф'юрі презентував афішу наступного бою: хто суперник скандального боксера

На вихідних екс-чемпіон світу з боксу Вайлдер легко нокаутував фіна Хеленіуса в американському Брукліні. Переможець став претендентом на титул за версією WBC, який належить Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
День тотальної економії. В Україні сьогодні заплановано віялове відключення світла
День тотальної економії. В Україні сьогодні заплановано віялове відключення світла
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде
Роман Чернишевкореспондент Денис "Кит" Прохоров: Якщо не буде України, вільної Білорусі теж не буде