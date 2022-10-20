Ф'юрі презентував афішу наступного бою: хто суперник скандального боксера
Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі анонсував наступний поєдинок на 3 грудня і "засвітив" ім'я опонента. Вони вже двічі зустрічалися в ринзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter спортсмена.
Суперником "Циганського Короля", який уник поєдинку з Олександром Усиком, повинен стати Дерек Чісора. Бій двох британців відбудеться на "Тоттенхем Стедіум" на початку грудня.
"Давайте влаштуємо цей поєдинок. До зустрічі 3 грудня в Лондоні", – лаконічно написав Ф'юрі в соцмережах, додавши афішу майбутнього бою.
На початку тижня Чісора спростував інформацію про можливий третій поєдинок зі співвітчизником. 38-річний важковаговик назвав розмови про бій "чутками" та підтвердив наміри припинити виступи в ринзі.
Раніше промоутер Ф'юрі Френк Воррен заінтригував трилогією двох британців. Після підписання документів поєдинок Ф'юрі – Чісора в грудні стане третім в очному протистоянні боксерів. Вони зустрічалися в 2011 та 2014 рр. В обох боях переміг "Циганський Король" – за очками та на відмові співвітчизника.
На вихідних екс-чемпіон світу з боксу Вайлдер легко нокаутував фіна Хеленіуса в американському Брукліні. Переможець став претендентом на титул за версією WBC, який належить Ф'юрі.
До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.
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