Фьюри представил афишу следующего боя: кто соперник скандального боксера

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри анонсировал следующий поединок на 3 декабря и "засветил" имя оппонента. Они уже дважды встречались в ринге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спортсмена .

Соперником "Цыганского Короля", избежавшего поединка с Александром Усиком, должен стать Дерек Чисора. Бой двух британцев состоится на "Тоттенхэм Стэдиум" в начале декабря.

"Давайте устроим этот поединок. До встречи 3 декабря в Лондоне", – лаконично написал Фьюри в соцсетях, добавив афишу предстоящего боя.

В начале недели Чисора опроверг информацию о возможном третьем поединке с соотечественником. 38-летний тяжеловес назвал разговоры о бое "слухами" и подтвердил намерения прекратить выступления в ринге.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Фрэнк Уоррен заинтриговал трилогией двух британцев. После подписания документов поединок Фьюри – Чисора в декабре станет третьим в очном противостоянии боксеров. Они встречались в 2011 и 2014 гг. В обоих боях победил "Цыганский Король" – по очкам и на отказе соотечественника.

На выходных экс-чемпион мира по боксу Уайлдер легко нокаутировал финна Хелениуса в американском Бруклине. Победитель стал претендентом на титул по версии WBC, принадлежащий Фьюри.