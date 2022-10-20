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Фьюри представил афишу следующего боя: кто соперник скандального боксера

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Лондон, Четверг 20 октября 2022 13:11
Фьюри представил афишу следующего боя: кто соперник скандального боксера Фото: Тайсон Фьюри с чемпионским поясом (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри анонсировал следующий поединок на 3 декабря и "засветил" имя оппонента. Они уже дважды встречались в ринге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter спортсмена.

Соперником "Цыганского Короля", избежавшего поединка с Александром Усиком, должен стать Дерек Чисора. Бой двух британцев состоится на "Тоттенхэм Стэдиум" в начале декабря.

"Давайте устроим этот поединок. До встречи 3 декабря в Лондоне", – лаконично написал Фьюри в соцсетях, добавив афишу предстоящего боя.

В начале недели Чисора опроверг информацию о возможном третьем поединке с соотечественником. 38-летний тяжеловес назвал разговоры о бое "слухами" и подтвердил намерения прекратить выступления в ринге.

Ранее промоутер Фьюри Фрэнк Фрэнк Уоррен заинтриговал трилогией двух британцев. После подписания документов поединок Фьюри – Чисора в декабре станет третьим в очном противостоянии боксеров. Они встречались в 2011 и 2014 гг. В обоих боях победил "Цыганский Король" – по очкам и на отказе соотечественника.

Фьюри представил афишу следующего боя: кто соперник скандального боксера

На выходных экс-чемпион мира по боксу Уайлдер легко нокаутировал финна Хелениуса в американском Бруклине. Победитель стал претендентом на титул по версии WBC, принадлежащий Фьюри.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

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