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Ф'юрі оголосив про старт підготовки до нового поєдинку

Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу в хевівейті за версією WBC Тайсон Ф'юрі розпочав підготовки до наступного бою, хоча досі не визначився зі суперником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Важковаговик відзвітував про початок тренувань. 34-річний "Циганський Король" запланував битися у грудні.

"Перший день табору!" – лаконічно підписав Ф'юрі світлину в соцмережі за мотивами тренувального заняття.

Тим часом команда британського боксера продовжила пошуки опонента для свого клієнта. Упродовж останнього місяця він встиг викликати на бій і відмовитися від поєдинку з низкою зірок на кшталт Ентоні Джошуа та Олександра Усика.

Напередодні батько Ф'юрі анонсував бій сина 3 грудня. Можливими суперниками чемпіона WBC тепер стали кубинець Луїс Ортіс і американець Енді Руїс.

Наприкінці минулого тижня Ф'юрі відновив перемовини з Джошуа про "Бій за Британію". Раніше "Циганський Король" відкинув ідею поєдинку через затягування процесу підписання контракту.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юріБокс