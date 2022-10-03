Фьюри объявил о старте подготовки к новому поединку

Тяжеловес отчитался о начале тренировок. 34-летний "Цыганский Король" запланировал сразиться в декабре.

"Первый день лагеря!" – лаконично подписал Фьюри фотографию в соцсети по мотивам тренировочного занятия.

Тем временем, команда британского боксера продолжила поиски оппонента для своего клиента. За последний месяц он успел вызвать на бой и отказаться от поединка с рядом звезд вроде Энтони Джошуа и Александра Усика.

Накануне отец Фьюри анонсировал бой сына 3 декабря. Возможными соперниками чемпиона WBC стали кубинец Луис Ортис и американец Энди Руис.

В конце прошлой недели Фьюри возобновил переговоры с Джошуа о "Бое за Британию". Ранее "Цыганский Король" отверг идею поединка из-за затягивания процесса подписания контракта.