RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Фьюри объявил о старте подготовки к новому поединку

Фото: Тайсон Фьюри с чемпионским поясом (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу в хевивейте по версии WBC Тайсон Фьюри начал подготовку к следующему бою, хотя до сих пор не определился с соперником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

Тяжеловес отчитался о начале тренировок. 34-летний "Цыганский Король" запланировал сразиться в декабре.

"Первый день лагеря!" – лаконично подписал Фьюри фотографию в соцсети по мотивам тренировочного занятия.

Тем временем, команда британского боксера продолжила поиски оппонента для своего клиента. За последний месяц он успел вызвать на бой и отказаться от поединка с рядом звезд вроде Энтони Джошуа и Александра Усика.

Накануне отец Фьюри анонсировал бой сына 3 декабря. Возможными соперниками чемпиона WBC стали кубинец Луис Ортис и американец Энди Руис.

В конце прошлой недели Фьюри возобновил переговоры с Джошуа о "Бое за Британию". Ранее "Цыганский Король" отверг идею поединка из-за затягивания процесса подписания контракта.

К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тайсон ФьюриБокс