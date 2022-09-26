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Ф'юрі брутально встановив Джошуа дедлайн для підписання контракту: коли кінець терміну

Фото: Тайсон Ф'юрі з чемпіонським поясом WBC (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу за версією WBC Тайсон Ф'юрі в притаманній йому манері вкотре закликав Ентоні Джошуа підписати контракт на титульний бій у грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Instagram спортсмена.

"Циганський Король" встановив для потенційного суперника дедлайн. Якщо Ей Джей не підпише пакет документів до 17:00 понеділка за Грінвічем, то той займеться пошуком альтернатив.

"Великий боягузе, ти підпишеш контракт або ні. Коли Вайлдер відправив мені контракт на перший бій, то я підписав його за 24 години, бо хотів розбити йому обличчя. Ти ж тримаєш контракт уже 10 днів, суч*о. Якщо ти не зробиш цього сьогодні до 17:00, "Циганський Король" рухатиметься далі", – заявив Ф'юрі.

Раніше Джошуа прийняв виклик Ф'юрі на бій та погодився на всі попередні умови чемпіона WBC. Зокрема, щодо поділу гонорару в пропорції 60 на 40 на користь володаря пояса. Цей потенційний поєдинок як мінімум відклав об'єднавчий двобій у хевівейті між Ф'юрі та Усиком.

Напередодні тимчасовий чемпіон WBO Джойс заявив про готовність боксувати з українцем навесні. Якщо ж Усик відмовиться від обов'язкового захисту титулу, то британський боксер готовий битися з кимось зі співвітчизників – Джошуа чи Ф'юрі.

До слова, раніше зібрали головні події навколо потенційного бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

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Тайсон Ф'юріЕнтоні ДжошуаБокс