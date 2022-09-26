Фьюри грубо установил Джошуа дедлайн для подписания контракта: когда конец срока

"Цыганский Король" установил для потенциального соперника дедлайн. Если Эй Джей не подпишет пакет документов до 17:00 по понедельнику по Гринвичу, то тот займется поиском альтернатив.

"Большой трус, ты подпишешь контракт или нет. Когда Уайлдер отправил мне контракт на первый бой, то я подписал его за 24 часа, потому что хотел разбить ему лицо. Ты же держишь контракт уже 10 дней, суч*о. Если ты не сделаешь этого сегодня до 17:00, "Цыганский Король" будет двигаться дальше", – заявил Фьюри.

Ранее Джошуа принял вызов Фьюри на бой и согласился на все предварительные условия чемпиона WBC. В частности, о разделе гонорара в пропорции 60 на 40 в пользу обладателя пояса. Этот потенциальный поединок как минимум отложил объединительный поединок в хевивейте между Фьюри и Усиком.

В преддверии временный чемпион WBO Джойс заявил о готовности боксировать с украинцем весной. Если же Усик откажется от обязательной защиты титула, то британский боксер готов сразиться с кем-то из соотечественников – Джошуа или Фьюри.