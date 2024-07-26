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F-16 застосують на полі бою в Україні вже цього року, - посол США

Фото: посол України в США Оксана Маркарова (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Винищувачі F-16 будуть залучені на полі бою в Україні вже цього року. Зараз Українська дипломатія у Сполучених Штатах Америки працює над збільшенням кількості підготовки пілотів та персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в США Оксани Маркарової в ефірі телемарафону.

"2024 рік - це рік, в якому ця спроможність (літаки F-16 - ред.) буде у нас, і її застосують на полі бою. Зараз ми працюємо над стрімким збільшенням кількості тренувань, збільшенням кількості підготовки підтримуючого персоналу і, звичайно, над наближенням постачання літаків", - сказала Маркарова.

Посол запевнила, що "найближчі місяці покажуть серйозне збільшення" постачання зброї на фронт та ППО для захисту українських міст. Зокрема, дипломати працюють над передачею Україні артилерійських снарядів.

"Важливою також є протиповітряна допомога. Це й питання додаткових установок, які вже почали заходити: було оголошення про той Patriot, який з Німеччини до нас потрапив. Ми працюємо над додатковими п'ятьма системами, які будуть заходити. Також системи, які були замовлені попередньо - NASAMS та інші - ми вже найближчим часом побачимо на службі у наших військах", - наголосила вона.

Ми вже повідомляли, що державний секретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що F-16 виробництва Lockheed Martin літатимуть в українському небі цього літа.

Він наголосив, що Данія та Нідерланди вже розпочали передачу Україні винищувачів F-16.

Водночас, ми також писали, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський назвав межі можливостей для F-16 на лінії фронту.

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