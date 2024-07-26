F-16 применят на поле боя в Украине уже в этом году, - посол США

Истребители F-16 будут привлечены на поле боя в Украине уже в этом году. Сейчас Украинская дипломатия в Соединенных Штатах Америки работает над увеличением количества подготовки пилотов и персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой в эфире телемарафона.
"2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16 - ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставок самолетов", - сказала Маркарова.
Посол заверила, что "в ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.
"Важна также противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно – NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - подчеркнула она.
Мы уже сообщали, что государственный секретарь США Энтони Блинкен на саммите НАТО в Вашингтоне в июле заявил, что F-16 производства Lockheed Martin будут летать в украинском небе этим летом.
Он отметил, что Дания и Нидерланды уже приступили к передаче Украине истребителей F-16.
В то же время мы также писали, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал пределы возможностей для F-16 на линии фронта.
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