F-16 применят на поле боя в Украине уже в этом году, - посол США

"2024 год - это год, в котором эта способность (самолеты F-16 - ред.) будет у нас, и ее применят на поле боя. Сейчас мы работаем над стремительным увеличением количества тренировок, увеличением количества подготовки поддерживающего персонала и, конечно, над приближением поставок самолетов", - сказала Маркарова.

Посол заверила, что "в ближайшие месяцы покажут серьезное увеличение" поставок оружия на фронт и ПВО для защиты украинских городов. В частности, дипломаты работают над передачей Украине артиллерийских снарядов.

"Важна также противовоздушная помощь. Это и вопрос дополнительных установок, которые уже начали заходить: было объявление о том Patriot, который из Германии к нам попал. Мы работаем над дополнительными пятью системами, которые будут заходить. Также системы, которые были заказаны предварительно – NASAMS и другие - мы уже в ближайшее время увидим на службе в наших войсках", - подчеркнула она.