F-16 вистачить для захисту неба над Україною? Що думає НАТО

"Є потреба у багатьох різних системах. Потрібні наземні системи ППО ближнього, середнього та дальнього радіуса дії. Потрібні системи, щоб збивати дрони. Інші системи, щоб збивати балістичні ракети. F-16 також будуть важливими. Я думаю, що Україні потрібна багатошарова система протиповітряної оборони", - наголосив Столтенберг.

На його думку, до такої багатошарової системи також повинні входити радари та інші засоби відстеження, щоб виявляти наближення атак. За словами генсека, F-16 стануть важливою, але не єдиною частиною протиповітряної оборони України.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також Норвегія і Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, а 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти наразі проходять тренажерну підготовку на винищувачах F-16. При цьому вже за кілька тижнів вони можуть розпочати польоти з інструктором на реальних літаках.