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F-16 в Україні. Зеленський показав перші отримані винищувачі

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

Україна отримала перші американські винищувачі F-16. Президент Володимир Зеленський показав отримані літаки.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Глава держави підтвердив, що країни-партнери передали українській армії винищувачі F-16. Офіційно про отримання літаків стало відомо у символічну дату 4 серпня - у День Повітряних сил ЗСУ.

 

фото Віталій Носач, РБК-Україна

Україна отримала винищувачі F-16 у рамках авіаційної коаліції, яку було створено навесні 2023 року. Спочатку до неї доєдналися трохи більше 10 країн, але згодом коаліція розширилася. Її очолили Нідерланди та Данія, які одними з перших заявили про намір передати Україні F-16.

 

фото Віталій Носач, РБК-Україна

Раніше повідомлялося, що Україна отримає десятки літаків. Йшлося про 60 винищувачів. Союзники попереджали, що постачання не будуть відбуватися відразу. Головним фактором у цьому питанні залишається навчання як пілотів, так технічного персоналу, а також підготовка інфраструктури для обслуговування літаків. 

Сьогодні, 4 серпня, видання The Economist заявило, що Україна отримає 79 літаків F-16, 20 з них прибудуть до кінця цього року. Решта винищувачів, за даними авторів, прибудуть партіями протягом 2025 року.

 

фото Віталій Носач, РБК-Україна

Скільки літаків вже отримала Україна

Зазначимо, що достовірно невідомо, скільки F-16 вже передали Україні. Днями The Times повідомляло, що нібито Україна отримала від Нідерландів шість літаків.

При цьому зазначений вище The Economist стверджує, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16.

Була інформація, що F-16 вже пройшли перше застосування в Україні і використовувалися для протиповітряної оборони. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийАвіація УкраїниF-16