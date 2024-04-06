F-16 для України. У Нідерландах розповіли, коли та скільки літаків передадуть ЗСУ

"Загалом ми збираємося передати 24 винищувачі F-16. Вони будуть передані Україні, як тільки все буде готово. Цей момент залежить від підготовки українських пілотів і технічного персоналу, а також, звісно, від інфраструктури", - зазначила нідерландський міністр.

За її словами, передача винищувачів українським військовим - це спільна робота з Данією, США, Україною та іншими країнами.

"Це важко, це складно, але це станеться. Наша коаліція сподівається, що вже цього літа ми зможемо почати постачання винищувачів F-16, спочатку данських, а потім і нідерландських", - додала Оллонґрен.

Крім того, нідерландський міністр прокоментувала чутки про те, що вона разом з прем'єром Марком Рютте особисто просили США допомогти Україні з F-16.

"Скажімо, ми обговорювали всі можливості з нашими партнерами та друзями. На мою думку, має значення те, що ми разом із США й Данією змогли ухвалити це рішення. Відтоді ми дуже наполегливо працювали, щоб забезпечити його виконання", - резюмувала вона.