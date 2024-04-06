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F-16 для Украины. В Нидерландах рассказали, когда и сколько самолетов передадут ВСУ

Фото: Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Нидерланды планируют передать Украине более 20 истребителей F-16. Первые поставки должны начаться уже в этом году.

Об этом сказала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"В общей сложности мы собираемся передать 24 истребителя F-16. Они будут переданы Украине, как только все будет готово. Этот момент зависит от подготовки украинских пилотов и технического персонала, а также, конечно, от инфраструктуры", - отметила нидерландский министр.

По ее словам, передача истребителей украинским военным - это совместная работа с Данией, США, Украиной и другими странами.

"Это тяжело, это сложно, но это произойдет. Наша коалиция надеется, что уже этим летом мы сможем начать поставки истребителей F-16, сначала датских, а затем и нидерландских", - добавила Оллонгрен.

Кроме того, нидерландский министр прокомментировала слухи, что она вместе с премьером Марком Рютте лично просили США помочь Украине с F-16.

"Скажем, мы обсуждали все возможности с нашими партнерами и друзьями. По моему мнению, важно то, что мы вместе с США и Данией смогли принять это решение. С тех пор мы очень упорно работали, чтобы обеспечить его выполнение", - резюмировала она.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине несколько десятков истребителей F-16. Но для передачи истребителей Украине нужно было сначала обучить пилотов, обслуживающий персонал, а также подготовить необходимую инфраструктуру на территории Украины.

Как заявлял спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш, появление истребителей F-16 в Украине будет неожиданностью для врага. Сегодня две группы украинских пилотов находятся на одном из завершающих этапов обучения.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждал, что самолеты F-16, как и любое другое оружие, не станут "серебряной пулей" в войне Украины с РФ. Но, по его словам, эти истребители будут важны на поле боя.

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F-16Война России против Украины