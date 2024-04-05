Столтенберг про F-16 для України: не срібна куля, але важливі

На запитання, чи зможуть F-16 змінити ситуацію в Україні, Столтенберг зауважив, що дані літаки значною мірою зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.

"Я думаю, той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, а також навчають пілотів і постачають озброєння для F-16, є ще одним прикладом значної військової підтримки України з боку союзників по НАТО. Але жодна система не змінить ситуацію на полі бою...Це не срібна куля, яка може змінити військовий конфлікт. Однак F-16 важливі. Вони ще більше розширюють можливості України. Тому я вітаю те, що зараз над цими поставками працюють, як і над підготовкою пілотів і технічного складу для F-16", - наголосив генсек.

Водночас, Столтенберг зауважив, що час відіграє роль в Україні, а він завжди підтримує всі ініціативи, які можуть пришвидшити постачання допомоги, проте в випадку з літаками F-16 ситуація дещо складніша.

"Слід пам'ятати, що постачання F-16 вимагає часу. І не тільки для підготовки самих літаків, в головним чином тому, що важливо мати підготовлених пілотів. Ми не тільки пілотів. Саме обслуговування і підтримка всієї системи, а також технічні ресурси дадуть змогу F-16 стати справді працюючим засобом. Для цього потрібно багато штатного персоналу. А для його підготовки потрібен час", - підкреслив генеральний секретар НАТО.