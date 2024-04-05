Столтенберг про F-16 для України: не срібна куля, але важливі
Постачання літаків F-16 одним з прикладів значної військової підтримки України з боку союзників по НАТО.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
На запитання, чи зможуть F-16 змінити ситуацію в Україні, Столтенберг зауважив, що дані літаки значною мірою зможуть змінити ситуацію на полі бою в Україні.
"Я думаю, той факт, що союзники по НАТО постачають F-16, а також навчають пілотів і постачають озброєння для F-16, є ще одним прикладом значної військової підтримки України з боку союзників по НАТО. Але жодна система не змінить ситуацію на полі бою...Це не срібна куля, яка може змінити військовий конфлікт. Однак F-16 важливі. Вони ще більше розширюють можливості України. Тому я вітаю те, що зараз над цими поставками працюють, як і над підготовкою пілотів і технічного складу для F-16", - наголосив генсек.
Водночас, Столтенберг зауважив, що час відіграє роль в Україні, а він завжди підтримує всі ініціативи, які можуть пришвидшити постачання допомоги, проте в випадку з літаками F-16 ситуація дещо складніша.
"Слід пам'ятати, що постачання F-16 вимагає часу. І не тільки для підготовки самих літаків, в головним чином тому, що важливо мати підготовлених пілотів. Ми не тільки пілотів. Саме обслуговування і підтримка всієї системи, а також технічні ресурси дадуть змогу F-16 стати справді працюючим засобом. Для цього потрібно багато штатного персоналу. А для його підготовки потрібен час", - підкреслив генеральний секретар НАТО.
F-16 для України
Минулого року Данія та Нідерланди пообіцяли надати Україні 61 винищувач F-16. Для початку поставок необхідно, щоб пілоти та обслуговуючий персонал пройшли відповідне навчання. Україна, зі свого боку, має підготувати необхідну інфраструктуру для винищувачів.
Видання The New York Times зазначало, що 12 українських пілотів до літа цього року будуть готові до бойових вильотів на F-16.
У Пентагоні заявили, що винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.
Ми також писали, що пілоти, що вчаться для польотів на даних літаках, вже знаходяться на завершальному етапі навчання.
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