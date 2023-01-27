Україна отримає F-16? Данілов заінтригував відео з винищувачами
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що Україна може отримати сучасні винищувачі F-16.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Данілова в Facebook.
Секретар РНБО опублікував у соцмережах відео з винищувачами. Сам ролик Данілов підписав: "Незабаром в небі України".
Варто зазначити, що F-16 - легкий багатоцільовий винищувач, який було створено у США ще у 1948 році. "Бойовий сокіл" завдяки модернізаціям одним з основних бойових літаків країн НАТО. Ця "пташка" є універсальною, оскільки може виконувати у повітрі низку завдань - від повітряних боїв до високоточного бомбардування.
Нагадаємо, під час останнього "Рамштайну" президент Володимир Зеленський закликав партнерів на наступній зустрічі обговорити питання передачі Україні винищувачів F-16.
Раніше про готовність передати Україні сучасні літаки заявили Нідерланди.
Видання Politico своєю чергою повідомляє, що серед країн НАТО вже ведуться дискусії щодо винищувачів. Ймовірно, Україна має шанс отримати F-16, але переговори можуть бути більш суперечливим, ніж дискусії про танки.
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