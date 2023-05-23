F-16 та боєприпаси. Залужний обговорив потреби ЗСУ з командувачем сил НАТО в Європі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Військові обговорили нагальні потреби ЗСУ та подальшу співпрацю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням сторінку Залужного у Telegram .

"Необхідність посилення протиповітряної оборони, в тому числі за допомогою винищувачів F-16, та збільшення кількості боєприпасів - були ключовими темами нашого діалогу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони обговорили важливість продовження спільної роботи щодо обслуговування та ремонту військової техніки.

"Також розповів про кількісний та якісний склад нашого війська і про ініціативу посилення української морської піхоти за рахунок створення нових бригад", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ додав, що вони домовилися з генералом Каволі і надалі активно взаємодіяти задля зміцнення обороноздатності України.