F-16 и боеприпасы. Залужный обсудил потребности ВСУ с командующим сил НАТО в Европе

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Военные обсудили насущные потребности ВСУ и дальнейшее сотрудничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Telegram .

"Необходимость усиления противовоздушной обороны, в том числе с помощью истребителей F-16, и увеличение количества боеприпасов - были ключевыми темами нашего диалога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они обсудили важность продолжения совместной работы по обслуживанию и ремонту военной техники.

"Также рассказал о количественном и качественном составе нашего войска и об инициативе усиления украинской морской пехоты за счет создания новых бригад", - сказал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что они договорились с генералом Каволи и в дальнейшем активно взаимодействовать для укрепления обороноспособности Украины.