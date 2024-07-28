F-16 будуть в Україні за кілька тижнів, вони посилять ППО, - WP

Винищувачі F-16 мають прибути до України вже за кілька тижнів. Перші літаки слугуватимуть посиленню ППО України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За інформацією видання, українські та західні офіційні особи попереджають, що літаки, які Київ колись рекламував як вирішальний засіб, навряд чи змінять ситуацію на полі бою.
Проблема полягає в тому, що винищувачів буде замало, а російських ППО, які можуть їх збивати - забагато.
Це означає, що перші F-16, найімовірніше, послужать для посилення ППО України. Зокрема, літаки збиватимуть ракети, безпілотники і ворожу авіацію, а не завдаватимуть ударів по сухопутним військам РФ і іншим військовим об'єктам поблизу фронту.
WP пише, що на початковому етапі винищувачі навряд чи підлітатимуть надто близько до лінії фронту, а це означає, що поки неясно, чи зможуть вони стримувати літаки противника, які перетинають кордон України з повітряного простору Росії.
Чиновники відмовилися розповісти, скільки саме літаків отримає Україна у 2024 році, але це буде не більше однієї ескадрил'ї - близько 20 літаків. Крім того, очікується, що лише шість пілотів завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць.
Видання додало, що захист винищувачів F-16 на землі також буде складним завданням, оскільки всі аеродроми України знаходяться в межах російських ракет. WP стверджує, що нещодавно Росія завдала удар кільком літакам, які залишилися на злітно-посадкових смугах.
За словами посла України в США Оксани Маркарової, винищувачі F-16 будуть задіяні на полі бою вже цього року. Наразі Українська дипломатія в США працює над тим, щоб збільшити кількість підготовки пілотів і персоналу.
Водночас ми писали, що ефект від F-16 на фронті буде відчутним нескоро. Суть у тому, що для цього необхідно від трьох до п'яти ескадрилій цих літаків. Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна.
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