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F-16 будут в Украине через несколько недель, они послужат усилению ПВО, - WP

Фото: истребитель F-16 (wikipedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Истребители F-16 должны прибыть в Украину уже через несколько недель. Первые самолеты послужат усилению ПВО Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По информации издания, украинские и западные официальные лица предупреждают, что самолеты, которые Киев когда-то рекламировал как решающее средство, вряд ли изменят ситуацию на поле боя.

Проблема заключается в том, что истребителей будет слишком мало, а российских ПВО, которые могут их сбивать - слишком много.

Это означает, что первые F-16, скорее всего, послужат для усиления ПВО Украины. В частности, самолеты будут сбивать ракеты, беспилотники и вражескую авиацию, а не наносить удары по наступающим сухопутным войскам РФ и другим военным объектам вблизи фронта.

WP пишет, что на начальном этапе истребители вряд ли будут подлетать слишком близко к линии фронта, а это значит, что пока неясно, смогут ли они сдерживать самолеты противника, которые пересекают границу Украины с воздушного пространства России.

Чиновники отказались рассказать, сколько именно самолетов получит Украина в 2024 году, но это будет не более одной эскадрильи - около 20 самолетов. Кроме того, ожидается, что только шесть пилотов завершат обучение этим летом, поскольку программа имеет ограниченное количество мест.

Издание добавило, что защита истребителей F-16 на земле также будет сложной задачей, поскольку все аэродромы Украины находятся в пределах досягаемости российских ракет. WP утверждает, что недавно Россия ударила по нескольким самолетам, которые остались на взлетно-посадочных полосах.

Когда F-16 применят на фронте

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, истребители F-16 будут задействованы на поле боя уже в этом году. В настоящее время Украинская дипломатия в США работает над тем, чтобы увеличить количество подготовки пилотов и персонала.

В то же время мы писали, что эффект от F-16 на фронте будет ощутимым нескоро. Суть в том, что для этого необходимо от трёх до пяти эскадрилий этих самолетов. Детальнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина.

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F-16Война в Украине