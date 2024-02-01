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Не F-16. Буданов розповів, що може допомогти Україні завдати військової поразки РФ

Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На даний момент Україна потребує гаубиць та снарядів, які "є одним з найбільш вирішальних факторів" у війні. Крім того, для того, щоб завдати військової поразки РФ, українським силам потрібні штурмовики, подібні до А-10 (США).

Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю СNN.

Літаки

Зокрема, Буданов зізнався журналістам, що хоче бачити в руках України штурмовики, подібні до американського А-10.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії", - сказав він.

Як зазначає СNN, незважаючи на те, що цьому літаку вже кілька десятиліть, він прославився своєю майстерністю проти іракської бронетехніки під час першої війни в Перській затоці і досі користується похвалою серед пілотів та американських солдатів, навіть попри те, що Конгрес США прагне виключити його з арсеналу ВПС США.

Снаряди та артсистеми

За словами голови ГУР, Україні необхідно "різке збільшення" кількості гармат, зокрема, гаубиць, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначаються на українських далекобійних гарматах.

За його словами, боєприпаси також життєво важливі, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".

"Не стільки якість, скільки кількість", - додав Буданов.

Снаряди для України

Буквально вчора стало відомо, що Європейський союз не зможе надати обіцяний мільйон снарядів Україні до терміну, який було визначено раніше, 1 березня 2024 року. На цей час у країн ЄС набереться лише 600 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, у березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців, до 1 березня 2024 року. Зокрема, мова йшла про сім країн. Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів

 

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Війна в Україні