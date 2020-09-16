Ежемесячные доплаты пенсионерам старше 75 лет начнут в 2021 году

Фото: гривна (пресс-служба НБУ)

Кабинет министров принял постановление "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году". Пенсионерам старше 75 лет будут выплачивать 400-500 гривен.

Решение принято во время заседания правительства 16 сентября.

Постановлением устанавливается с 1 марта 2021 года лицам, которым исполнилось 75 лет до достижения 80-летнего возраста, у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год, ежемесячная компенсационная выплата в размере до 400 гривен.

Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 500 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Под эту программу попадет около 1 млн человек.

Кроме того, постановлением продлевается на 2021 год программа для лиц которым исполнилось 80 лет и больше и у которых пенсия не достигает размера средней заработной платы по 2020 год. Им устанавливается ежемесячная компенсационную выплату в размере до 500 гривен. Если с учетом данной выплаты размер пенсии не достигает 2 600 гривен, таким лицам предоставляется дополнительная доплата к пенсии.

Под действие постановления подпадает 1,4 млн человек.

Постановление также предусматривает выплаты пенсионерам старше 75 лет дополнительные выплаты на постоянной основе.

По расчетам Министерства финансов на доплаты пенсионерам в таком объеме нужно 4,5 млрд гривен, и пока этих средств в госбюджете нет.

Несмотря на это, правительство приняло постановление, а премьер-министр Украины Денис Шмігаль заявил, что Кабмин будет искать средства.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2021 год предусмотрены расходы на доплаты пенсионерам старше 75 лет. На эти цели планируется потратить 2,4 млрд грн.

Ранее Министерство социальной политики Украины подготовило проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году".