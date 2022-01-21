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Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе перенесли: новые даты

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Женева, Пятница 21 января 2022 16:57
Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе перенесли: новые даты Фото: дату проведения международного экономического форума в Давосе перенесли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всемирный экономический форум, который должен был пройти в Давосе (Швейцария) в январе 2022 года, перенесли. Он пройдет с 22 по 26 мая в очном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

"Ежегодное собрание 2022 года пройдет в Давос-Клостерс (Швейцария) с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году Всемирный экономический форум пройдет под названием: "Совместная работа, восстановление доверия". Как подчеркнули организаторы, собрание станет первым глобальным мероприятием с личным участием лидеров.

Темы повестки дня Форума будут включать:

  • восстановление после пандемии;
  • борьбу с изменением климата;
  • построение лучшего будущего для работы;
  • использование технологий четвертой промышленной революции.

Напомним, ранее организаторы планировали в 2022 году провести Всемирный экономический форум с 17 по 21 января.

Отметим, прошлый раз Форум в Давосе планировали провести в августе 2021. Однако ситуация с пандемией коронавируса заставила организаторов отменить ежегодное собрание.

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Швейцария Давос
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