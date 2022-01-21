Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе перенесли: новые даты

Всемирный экономический форум, который должен был пройти в Давосе (Швейцария) в январе 2022 года, перенесли. Он пройдет с 22 по 26 мая в очном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу организации.

"Ежегодное собрание 2022 года пройдет в Давос-Клостерс (Швейцария) с воскресенья 22 по четверг 26 мая", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом году Всемирный экономический форум пройдет под названием: "Совместная работа, восстановление доверия". Как подчеркнули организаторы, собрание станет первым глобальным мероприятием с личным участием лидеров. Темы повестки дня Форума будут включать: восстановление после пандемии;

борьбу с изменением климата;

построение лучшего будущего для работы;

использование технологий четвертой промышленной революции.