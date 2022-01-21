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Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли: нові дати

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Женева, П'ятниця 21 січня 2022 16:57
Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли: нові дати Фото: дату проведення міжнародного економічного форуму в Давосі перенесли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітній економічний форум, який повинен був пройти в Давосі (Швейцарія) в січні 2022 року, перенесли. Він пройде з 22 по 26 травня в очному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організація.

"Щорічні збори 2022 року пройдуть в Давос-Клостерс (Швейцарія) з неділі 22 по четвер 26 травня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цього року Всесвітній економічний форум пройде під назвою: "спільна робота, відновлення довіри". Як підкреслили організатори, збори стануть першим глобальним заходом з особистою участю лідерів.

Теми порядку денного форуму включатимуть:

  • відновлення після пандемії;
  • боротьбу зі зміною клімату;
  • побудова кращого майбутнього для роботи;
  • використання технологій четвертої промислової революції.

Нагадаємо, раніше організатори планували у 2022 році провести Всесвітній економічний форум з 17 по 21 січня.

Зазначимо, минулий раз Форум в Давосі планували провести в серпні 2021. Однак ситуація з пандемією коронавірусу змусила організаторів скасувати щорічні збори.

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Швейцарія Давос
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