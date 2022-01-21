Щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі перенесли: нові дати

Всесвітній економічний форум, який повинен був пройти в Давосі (Швейцарія) в січні 2022 року, перенесли. Він пройде з 22 по 26 травня в очному форматі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу організація.

"Щорічні збори 2022 року пройдуть в Давос-Клостерс (Швейцарія) з неділі 22 по четвер 26 травня", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що цього року Всесвітній економічний форум пройде під назвою: "спільна робота, відновлення довіри". Як підкреслили організатори, збори стануть першим глобальним заходом з особистою участю лідерів. Теми порядку денного форуму включатимуть: відновлення після пандемії;

боротьбу зі зміною клімату;

побудова кращого майбутнього для роботи;

використання технологій четвертої промислової революції.