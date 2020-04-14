Ежедневный брифинг Кличко по COVID-19 сорван из-за хакерских атак

КГГА отбивается от кибератак на свои серверы
Ежедневный брифинг мэра Киева Виталия Кличко по ситуации с коронавирусом в столице сорван из-за хакерских атак. Об этом он сообщил в своем Telegram.
Отметим, сегодняшний брифинг, который традиционно проходит в полдень, начался без звука. Спустя две минуты трансляция прервалась.
"Извините за технические проблемы. Серверы КГГА продолжают отражать кибератаки. Несколько дней подряд. Сейчас налаживаем трансляцию", - отметил Кличко.
Отметим, в то же время благодаря инфографике на брифинге стало известно о том, что число смертей от коронавируса в Киеве достигло 10 человек.
Напомним, вчера сообщалось, что на сервисы КГГА осуществлялась массированная DDоS-атака. При этом около 90% атак успешно отбивались системами внутренней защиты. Служба безопасности КГГА зафиксировала около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых проводились атаки. За 20 минут отбили около 4 млрд атак. Информацию об инциденте передали в правоохранительные органы.
В администрации добавили, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было.