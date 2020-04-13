Сервисы КГГА подверглись хакерской атаке

Иллюстративное фото (Pixabey)

На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака

На сервисы Киевской городской государственной администрации осуществляются массовые хакерские атаки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Отмечается, что речь идет о DDоS-атаки.

"На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отбиваются внутренней системой киберзащиты", - говорится в сообщении.

Система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако внешние каналы связи работают с нагрузкой. Через это возможны временные ограничения доступа к электронным сервисам и городским сайтам.

Служба безопасности КГГА зафиксировала около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут отклонили около 4 млрд атак.

"Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сообщил директор департамента Юрий Назаров.

Напомним, киберпреступники начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе. В частности, хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Для введения в заблуждение они чаще всего используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово Corona.

Кроме того, в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины.