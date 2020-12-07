Ездят в масках: в Польше начался лыжный сезон

В Польше начался лыжный сезон-2020 в нескольких лыжных центрах на польском Подгалле (регион Татр). Ездить на лыжах можно при условии соблюдения санитарного режима.

Об этом пишет "Польское радио".

За соблюдением туристами санитарной безопасности следят полицейские.

"Пока мы не имеем никаких замечаний. Есть такие специальные рукава, которые отделяют маршруты и лыжники не ездят близко друг от друга. Сами лыжники тоже придерживаются требований - ездят в масках", - сообщили в полиции.

Кроме того, польское правительство разрешило лыжным центрам работать этого зимнего сезона, но при условии, что на одного лыжника приходиться 100 квадратных метров поверхности.

Лыжники отмечают, что ездить им комфортно. На склоне выделены специальные зоны, чтобы не было очередей и толп. Сами склоны очень хорошо подготовлены к катанию на лыжах.

Ранее сообщалось, что в Польше в течение зимнего периода будут открыты горнолыжные трассы, вместе с тем, гостиницы и рестораны не будут работать.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии объявило о намерении открыть сезон горнолыжного отдыха.