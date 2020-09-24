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Австрия откроет лыжные курорты, но с ограничениями

Четверг 24 сентября 2020 17:15
Австрия откроет лыжные курорты, но с ограничениями
Фото: лыжи (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Австрии объявило о намерениях открыть сезон горнолыжного отдыха. Однако курорты будут работать с учетом коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает Bloomberg.

Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер заявила, что на закрытых подъемниках от туристов будут требовать защитные маски, а пассажиры должны будут находиться на расстоянии метра друг от друга.

"Апре-ски (дословно с французского "после лыж", вечеринки для лыжников - ред.), как мы знаем его с прежних времен, больше не будет", - добавила Кестингер.

По ее словам, танцы и пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками - это потенциальный источник инфекции.

Отметим, зимние виды спорта являются серьезным бизнесом в Австрии, где туризм прямо или косвенно составляет около 15% экономического производства.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил об усилении карантина в стране.

Также Курц заявил, что Австрия переживает начало второй волны коронавирусных инфекций.

Кроме того, РБК-Украина писало, что с 22 июля в Австрии ввели масочный режим в общественных местах.

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