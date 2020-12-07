ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Ездят в масках: в Польше начался лыжный сезон

Понедельник 07 декабря 2020 06:09
Ездят в масках: в Польше начался лыжный сезон
Фото: лыжники (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Польше начался лыжный сезон-2020 в нескольких лыжных центрах на польском Подгалле (регион Татр). Ездить на лыжах можно при условии соблюдения санитарного режима.

Об этом пишет "Польское радио".

За соблюдением туристами санитарной безопасности следят полицейские.

"Пока мы не имеем никаких замечаний. Есть такие специальные рукава, которые отделяют маршруты и лыжники не ездят близко друг от друга. Сами лыжники тоже придерживаются требований - ездят в масках", - сообщили в полиции.

Кроме того, польское правительство разрешило лыжным центрам работать этого зимнего сезона, но при условии, что на одного лыжника приходиться 100 квадратных метров поверхности.

Лыжники отмечают, что ездить им комфортно. На склоне выделены специальные зоны, чтобы не было очередей и толп. Сами склоны очень хорошо подготовлены к катанию на лыжах.

Ранее сообщалось, что в Польше в течение зимнего периода будут открыты горнолыжные трассы, вместе с тем, гостиницы и рестораны не будут работать.

РБК-Украина писало, что правительство Австрии объявило о намерении открыть сезон горнолыжного отдыха.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Горы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь