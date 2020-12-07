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Їздять у масках: у Польщі почався лижний сезон

Понеділок 07 грудня 2020 06:09
Їздять у масках: у Польщі почався лижний сезон
Фото: лижники (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

У Польщі почався лижний сезон-2020 у кількох лижних осередках на польському Підгаллі (регіон Татр). Їздити на лижах можна за умови дотримання санітарного режиму.

Про це пише "Польське радіо".

За дотриманням туристами санітарної безпеки слідкують поліцейські.

"Поки що ми не маємо жодних зауважень. Є такі спеціальні рукави, які відділяють маршрути і лижники не їздять близько один від одного. Самі лижники теж дотримуються вимог - їздять у масках", - повідомили у поліції.

Крім того, польський уряд дозволив лижним осередкам працювати цього зимового сезону, але за умови, що на одного лижника припадатиме 100 квадратних метрів поверхні.

Лижники зазначають, що їздити їм комфортно. На схилі виділені спеціальні зони, щоб не було черг і натовпів. Самі схили дуже добре підготовлені до катання на лижах.

Раніше повідомлялося, що у Польщі протягом зимового періоду будуть відкриті гірськолижні траси, водночас, готелі та ресторани не працюватимуть.

РБК-Україна писало, що уряд Австрії оголосив про наміри відкрити сезон гірськолижного відпочинку.

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