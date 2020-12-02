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Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 декабря

Париж, Среда 02 декабря 2020 11:58
Эйфелеву башню откроют для посетителей 16 декабря
Фото: туристов не пускали на Эйфелеву башню с осени (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Эйфелева башня в Париже возобновит работу с середины декабря 2020 года. Достопримечательность была закрыта для посещения с осени в рамках мер по борьбе с рапространением коронавируса.

Об этом сообщается на сайте компании, отвечающей за эксплуатацию этой достопримечательности.

В официальном аккаунте указано, что с 16 декабря башня будет открыта для посещения с 10:30 до 18:30.

При посещении популярной достопримечательности будут действовать дополнительные меры безопасности в условиях пандемии - обязательное ношение маски, ограничение по количеству посетителей, ежедневная дезинфекция.

Напомним, во Франции с 15 декабря в рамках второго этапа смягчения карантина возобновят работу музеи и объекты культуры, при этом будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры.

РБК-Украина писало, что 23 сентября в Париже эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни - после того, как в полицию поступило сообщение о бомбе.

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