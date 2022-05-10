Эйфелеву башню "окрасили" в цвета украинского флага

Эйфелеву башню в столице Франции "окрасили" в цвета украинского флага. На символ Парижа спроецировали сине-желтый флаг в знак поддержки украинского народа в войне против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Председательства Франции в Совете ЕС.

"По случаю председательства Франции в Совете Европейского Союза в День Европы и в знак солидарности с Украиной и украинским народом, Эйфелева башня в этот вечер подсвечена цветами Государственного флага Украины", - говорится в сообщении представительства.

Напомним, что Франция увеличила гуманитарную помощь Украине до 2 млрд долларов. В Елисейском дворце уточнили, что средства не будут направлены на военное оборудование и технику.

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