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Ейфелеву вежу "пофарбували" в кольори українського прапора

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Париж, Вівторок 10 травня 2022 06:41
Ейфелеву вежу "пофарбували" в кольори українського прапора Ейфелева вежа (Фото: twitter.com/visegrad24)
Автор: Константин Широкун

Ейфелеву вежу в столиці Франції "пофарбували" в кольори українського прапора. На символ Парижа спроектували синьо-жовтий прапор на знак підтримки українського народу у війні проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Головування Франції в Раді ЄС.

"З нагоди Головування Франції в Раді Європейського Союзу в День Європи та на знак солідарності з Україною та Українським народом, Ейфелева вежа в цей вечір підсвічена кольорами Державного Прапора України", - йдеться в повідомленні представництва.

Нагадаємо, що Франція збільшила гуманітарну допомогу Україні до 2 млрд доларів. У Єлисейському палаці уточнили, що кошти не будуть спрямовані на військове обладнання і техніку.

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