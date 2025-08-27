ExxonMobil домовляється про відновлення видобутку нафти у Росії, - WSJ

За даними джерел видання, нещодавно високопоставлений керівник корпорації обговорив повернення до масштабного проєкту на Сахаліні, якщо уряди обох країн дадуть "зелене світло" в рамках мирного процесу в Україні.

Переговори з боку Exxon очолював один із її топ-менеджерів, старший віце-президент Ніл Чепмен. Про зустріч були поінформовані лише кілька людей.

Джерела видання повідомили, що останні кілька тижнів гендиректор Exxon Даррен Вудс обговорив із Дональдом Трампом можливе відновлення діяльності компанії в Росії.

Інше поінформоване джерело зазначило, що під час президентства Джо Байдена й адміністрації Трампа, Exxon та інші компанії отримали дозвіл США та ліцензії від Міністерства фінансів на проведення переговорів про заблоковані активи з російськими партнерами.

"Перший раунд переговорів відбувся незабаром після виходу Exxon з Росії у 2022 році", - пише WSJ.

Високопоставлений представник адміністрації зазначив, що одночасно з цим, керівництво компанії звернулося до уряду США з проханням про підтримку в разі повернення до Росії й отримало підтримку.

Активізація переговорів

За інформацією джерел WSJ, переговори між Exxon та "Роснефтью" про відновлення партнерства активізувалися приблизно в січні 2025 року, після інавгурації Трампа.

У лютому високопоставлені представники урядів США і Росії провели публічну зустріч в Ер-Ріяді, (Саудівська Аравія), щоб розпочати переговори про припинення війни. Тоді Росія пообіцяла американським компаніям інвестиційні можливості, зокрема в розробці енергетичних ресурсів Арктики.

За словами деяких осіб, обізнаних з перебігом переговорів, Чепмен з Exxon та генеральний директор "Роснефти" Ігор Сечин, провели закриту зустріч у столиці Катару Досі. Сечин перебуває під санкціями США й американцям переважно заборонено мати з ним справи без ліцензії Міністерства фінансів, яку отримала Exxon.

У WSJ зазначили, що одну з перешкод для повернення корпорації в Росію диктатор Володимир Путін усунув під час саміту на Алясці - він підписав указ, що дозволяє іноземним компаніям володіти акціями російської фірми, яка керувала Сахаліном після відходу Exxon.

Умови включають постачання обладнання та запасних частин з-за кордону, а також лобіювання скасування санкцій.

"Повернення Exxon, ймовірно, буде залежати від умов, які запропонує Росія. Компанія прагне компенсувати збитки від виходу з Сахаліну", - пише видання.

Умови змінилися

Водночас, зазначили у WSJ, якщо Exxon повернеться, вона зіткнеться з іншим середовищем для ведення бізнесу.

Економіка Росії уповільнилася під тиском санкцій, високих процентних ставок та інфляції, а конфіскація активів державою є звичайною справою. Крім того, в умовах війни Кремль ще більше посилив контроль над величезною енергетичною галуззю країни.

У виданні зазначили, що ринок російської нафти змінився. Європа відмовилася від російської сировини, а нафтопереробні заводи в Індії та Китаї охоче її скуповують. Трейдери, які купують і продають нафту, здебільшого роблять це через непрозорі компанії в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Проєкт "Сахалін-1"

"Сахалін-1" є консорціумом із видобутку нафти й газу на острові Сахалін та на шельфі Охотського моря. Названий на честь російського острова біля трьох нафтових родовищ, він був однією з найбільших інвестицій Exxon, про яку домовилися ще у 1995 році.

Консорціум підписав угоду про розподіл продукції, консорціумом із російським урядом у 1990-х роках, а нафта почала надходити в 2005 році. Експорт із Сахаліну переважно йде до азіатських покупців, які продовжували купувати російську нафту після вторгнення, на відміну від європейських компаній, які відмовилися від неї.

Exxon керувала цим підприємством і володіла 30% акцій разом з державною компанією "Роснефть", а також японськими та індійськими компаніями, які досі там працюють.

Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Exxon скоротила видобуток нафти у Росії та заявила, що продасть свою частку, списавши її вартість на понад 4 млрд доларів.

Опісля Москва заблокувала продаж, а потім знищила частку Exxon. У компанії цей крок назвали "експропріацією".

Найбільший виробник нафти на Заході після розпаду СРСР розгорнув у Росії активнішу діяльність, ніж більшість інших компаній, тож його відхід після вторгнення став більш гострим.