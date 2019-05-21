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Євростат назвав ціни на електроенергію для жителів країн ЄС

Новини » Економіка    21.05.2019 - 14:50
Євростат назвав ціни на електроенергію для жителів країн ЄС
Фото: лінія електропередач (РБК-Україна)

Середня ціна в країнах ЄС в п'ять разів вище, ніж в Україні

Ціни на електроенергію для побутових споживачів в Європейському союзі (ЄС) у другій половині 2018 року становили 21,1 євро за 100 кВт-год. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, ціни варіювалися від 10 євро за 100 кВт-год у Болгарії до 30 євро за 100 кВт-г у Данії, Німеччини та Бельгії. Податки і збори в ЄС становили в середньому більше третини (37%) від ціни електроенергії, що справляється з домашніх господарств.

Середні ціни на електроенергію у другій половині 2018 року були найнижчими в Болгарії (10,1 євро) за 100 кВт-год, Литві (11,0 євро) і Угорщині (11,2 євро) і найвища в Данії (31,2 євро), Німеччині (30,0 євро) і Бельгії (29,4 євро).

Євростат назвав ціни на електроенергію для жителів країн ЄС

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у другому півріччі 2018 року середня ціна для населення України за 1 кВт-год склала 1,20 грн з ПДВ.

Таким чином, за поточним курсом (близько 30 грн за євро) середня ціна в Україні складає 4 євро за 100 кВт-год, що більш ніж п'ять разів менше, ніж у країнах ЄС.

За даними НКРЕКП, середньомісячне споживання електроенергії в 2018 році на одне домогосподарство в Україні склало 164 кВт-год, що майже в два рази менше, ніж в цілому по країнах ЄС (304 кВт-год).

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