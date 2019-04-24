Евростат назвал страны ЕС с самым высоким и самым низким долгом

В конце четвертого квартала 2018 года отношение государственного долга к ВВП в зоне евро (19 стран) составило 85,1%, в 28 странах Европейского союза - 80,0%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года отношение государственного долга к ВВП снизилось как в зоне евро (с 87,1% до 85,1%), так и в ЕС-28 (с 81,7% до 80,0%).

Самое высокое отношение государственного долга к ВВП в конце четвертого квартала 2018 года было зафиксировано в Греции (181,1%), Италии (132,2%), Португалии (121,5%), Кипре (102,5%) и Бельгии (102,0%). Самое низкое отношение в Эстонии (8,4%), Люксембурге (21,4%) и Болгарии (22,6%).

Как сообщало РБК-Украина, по данным Всемирного банка отношение государственного долга к ВВП Украины в 2018 году снизилось до 63,2%. Всемирный банк прогнозирует, что отношение госдолга к ВВП в 2019 году снизится до 60,1%, в 2020 году до 57,9%, в 2021 году до 55,7%. При этом 2016 году отношение госдолга к ВВП составляло 81,2%, в 2017 году - 72,3%.

Напомним, что ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.