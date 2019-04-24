Євростат назвав країни ЄС з найвищим і найнижчим боргом

Наприкінці четвертого кварталу 2018 року відношення державного боргу до ВВП в зоні євро (19 країн) становило 85,1%, у 28 країнах Європейського союзу - 80,0%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, порівняно з четвертим кварталом 2017 року відношення державного боргу до ВВП знизилося як в зоні євро (з 87,1% до 85,1%), так і в ЄС-28 (з 81,7% до 80,0%).

Найвище відношення державного боргу до ВВП наприкінці четвертого кварталу 2018 року було зафіксовано в Греції (181,1%), Італії (132,2%), Португалії (121,5%), Кіпрі (102,5%) та Бельгії (102,0%). Найнижче відношення в Естонії (8,4%), Люксембурзі (21,4%) та Болгарії (22,6%).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Світового банку відношення державного боргу до ВВП України в 2018 році знизилося до 63,2%. Світовий банк прогнозує, що відношення держборгу до ВВП в 2019 році знизиться до 60,1%, у 2020 році до 57,9%, у 2021 році до 55,7%. При цьому 2016 році відношення держборгу до ВВП становило 81,2%, у 2017 році - 72,3%.

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.